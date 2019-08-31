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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 31/08/2019 - 08:05

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، السبت، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع  طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا، الأحد، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع  طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


#حالة الطقس

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