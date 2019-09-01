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حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع

تاريخ النشر: 01/09/2019 - 06:47

حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليكون الجو حارا نسبيا إلى حار نهارا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة في الجبال وتبقى حارة نسبيا في المناطق المنخفضة مع أجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحيانا.  

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء حارة بشكل عام في كافة المناطق نهاراً وخصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والأغوار. وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال، وتبقى الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي، الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية نهارا تتحول إلى شمالية شرقية ليلا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، بحيث تكون أدنى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة بشكل عام في كافة المناطق نهارا، ثم تصبح الأجواء منعشة في الجبال ليلا ومعتدلة نسبيا في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحيانا.  

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء غائمة صباحا ومائلة للبرودة قليلا في القمم الجبلية ساعات الفجر والصباح الباكر، وفي ساعات الظهيرة ترتفع درجات الحرارة لتسود أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق نهارا باستثناء القمم الجبلية العالية.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلا في قمم الجبال، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة نسبيا في مدن الساحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء غائمة جزئيا في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبيا، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في معظم المناطق مع تشكل الغيوم المتفرقة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
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