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حالة الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها السنوي

تاريخ النشر: 02/09/2019 - 06:12

حالة الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها السنوي
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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