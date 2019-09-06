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حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 07:03

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
عرب ٤٨

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 29 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 22، صفد 27 – 18، طبرية 35 – 25، الناصرة 29 – 20، حيفا 30 – 25، يافا 30 – 24، القدس المحتلة 29 – 18، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 37 – 28، بئر السبع 32 – 21، أم رشرش (إيلات) 37 – 26.

وفي البحر المتوسط يتوقع أن تهب رياح جنوبية غربية حتى شمالية غربية بسرعات تتراوح ما بين 25 حتى 35 كيلومترا في الساعة، ويكون البحر مائجا حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 60 إلى 120 سنتمترا.

أما يوم غد، السبت، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية، وتكون دون المعدلات السنوية بقليل. ويحتمل سقوط رذاذ في شمالي ووسط البلاد. وفي البحر يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 140 سنتمترا.

وبعد غد، الأحد، من المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة في المناطق الجبلية دون المعدلات السنوية، ويحتمل سقوط زخات خفيفة في شمالي ووسط البلاد. ويكون البحر مائجا حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 90 إلى 180 سنتمترا.

ويوم الإثنين يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.


#حالة الطقس

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