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حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع

تاريخ النشر: 11/09/2019 - 07:18

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع
عرب ٤٨

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبيا في الجبال، وتكون الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

 كما لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، يوم الخميس، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبيا في الجبال، وتكون الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

 وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبيا خصوصا في الجبال، وتكون الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلاتها بنحو درجتين، وتكون الأجواء لطيفة وخريفية صباحا مع تشكل الغيوم المتفرقة وفرصة لهطول رذاذ في بعض المناطق، وفي ساعات الظهيرة ترتفع درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبيا خصوصاً في السواحل والمناطق المنخفضة.

وفي ساعات المساء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح الأجواء في ساعات الليل خريفية معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال مع تشكل الغيوم المتفرقة، وتتحول الأجواء إلى مائلة للبرودة قليلا في القمم الجبلية مع ساعات الفجر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة وتنشط أحيانا.

لا يطرأ تغيير كبير على الأجواء، يوم الأحد، بحيث تكون مائلة للبرودة قليلا خصوصا في الجبال ساعات الصباح الباكر وفرصة محدودة لهطول رذاذ، وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة لتصل منتصف العشرينيات في الجبال وإلى نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات في باقي المناطق ظهرا، ثم تعود الأجواء خريفية في ساعات الليل مع نسمات من الهواء البارد في القمم الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
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