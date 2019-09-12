  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 12/09/2019 - 06:58

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة
عرب ٤٨

من المتوقع أن يطرأ، اليوم الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30  - 18، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 20، صفد 27 – 17، طبرية 34 – 24، الناصرة 31 – 21، حيفا 30 – 23، يافا 30 – 22، القدس المحتلة 28 – 18، عسقلان 30 – 22، عين جدي (البحر الميت) 35 – 26، بئر السبع 30 – 22، أم رشرش (إيلات) 37 – 25.

أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار، ومعتدلة نسبيا خلال ساعات الليل، وخاصة في المناطق الجبلية.

ويتوقع أن يطرأ، بعد غد السبت، انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وتكون دون المعدلات السنوية لهذا الموسم بنحو درجتين. ويكون الجو غائما جزئيا، ويحتمل سقوط رذاذ في بعض المناطق.

ولا يتوقع أن يطرأ تغيير ملموس على درجات الحرارة الاحد، وتكون مائلة إلى البرودة في المناطق الجبلية في ساعات الصباح، وترتفع تدريجيا خلال ساعات النهار وتكون قريبة من المعدلات السنوية.


#حالة الطقس

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر قاسم: قتيل ثالث في العائلة خلال شهور
كفر قاسم: قتيل ثالث في العائلة خلال شهور

2019-09-12

باقة الغربية: إخطارات هدم لمنازل ومنشآت تجارية وصناعية
باقة الغربية: إخطارات هدم لمنازل ومنشآت تجارية وصناعية

2019-09-11

كفر مندا: إصابة طفل سقط من علو
كفر مندا: إصابة طفل سقط من علو

2019-09-11

الأكثر قراءة

"ضم الأغوار": ترامب أوقف التعاون مع نتنياهو

2019-09-11
الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة

الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة

2019-09-11
الموت يغيب البروفيسور قيس فرو

الموت يغيب البروفيسور قيس فرو

2019-09-11
طيران الاحتلال يقصف 15 موقعا في غزة

طيران الاحتلال يقصف 15 موقعا في غزة

2019-09-11
واشنطن تبلغ العراق أن إسرائيل قصفت مواقع للحشد الشعبي

واشنطن تبلغ العراق أن إسرائيل قصفت مواقع للحشد الشعبي

2019-09-11