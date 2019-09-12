حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

من المتوقع أن يطرأ، اليوم الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30 - 18، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 20، صفد 27 – 17، طبرية 34 – 24، الناصرة 31 – 21، حيفا 30 – 23، يافا 30 – 22، القدس المحتلة 28 – 18، عسقلان 30 – 22، عين جدي (البحر الميت) 35 – 26، بئر السبع 30 – 22، أم رشرش (إيلات) 37 – 25.

أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار، ومعتدلة نسبيا خلال ساعات الليل، وخاصة في المناطق الجبلية.

ويتوقع أن يطرأ، بعد غد السبت، انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وتكون دون المعدلات السنوية لهذا الموسم بنحو درجتين. ويكون الجو غائما جزئيا، ويحتمل سقوط رذاذ في بعض المناطق.

ولا يتوقع أن يطرأ تغيير ملموس على درجات الحرارة الاحد، وتكون مائلة إلى البرودة في المناطق الجبلية في ساعات الصباح، وترتفع تدريجيا خلال ساعات النهار وتكون قريبة من المعدلات السنوية.