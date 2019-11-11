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حالة الطقس: درجات الحرارة مرتفعة في الأيام المقبلة

تاريخ النشر: 11/11/2019 - 06:13

حالة الطقس: درجات الحرارة مرتفعة في الأيام المقبلة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية  شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية  شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية  شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


#حالة الطقس

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