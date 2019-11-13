حالة الطقس: أجواء جافة والحرارة تواصل الارتفاع

تبقى الحرارة مرتفعة في يوم الأربعاء، والأجواء ستبقى جافة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بنحو السبعة درجات مئوية. وتبقى الأجواء معتدلة ودافئة جد. الرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء شرقية وجافة وشديدة الدافئ مع رياح نشطة في بعض الفترات مثيرة للغبار والأتربة خاصة في جنوب البلاد وشرقها.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة في يوم الجمعة، وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح في المناطق الجبلية.

وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهارا، وتكون الأجواء باردة نسبيا مع ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة في يوم السبت، مع بقاء الفرصة سانحة لزخات من الأمطار في معظم المناطق ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وستكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

يوم الأحد، تسود أجواء خريفية مشمسة خلال ساعات النهار بعد صباح سيتسم بالبرودة النسبية. ومن جديد ستعود الرياح الشرقية لتلعب دورا واضحا يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خاصه في المناطق الجبلية العالية.

وكذلك في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. والحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.