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حالة الطقس: أجواء جافة.. ونهاية الأسبوع انخفاض ملموس في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 14/11/2019 - 07:15

حالة الطقس: أجواء جافة.. ونهاية الأسبوع انخفاض ملموس في درجات الحرارة
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

تستمر الأجواء الحارة اليوم الخميس، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء جافة ودافئة في معظم المناطق، وفي ساعات العصر والمساء تتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية محدودة في بعض المناطق خصوصاً شرقي البلاد، أما الرياح فتكون شرقية وتتحول أحيانًا إلى جنوبية غربية.

وغدًا الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح في المناطق الجبلية، وتغطي السماء كميات من الغيوم وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبيًا مع ساعات المساء، وتكون الرياح غربية تنشط أحيانًا.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة سانحة لزخات من الأمطار في بعض المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية العالية. أما الرياح فتكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة


#حالة الطقس
#فلسطين
#نهاية الأسبوع

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