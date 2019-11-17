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حالة الطقس: أجواء خريفية وارتفاع على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 17/11/2019 - 07:11

حالة الطقس: أجواء خريفية وارتفاع على درجات الحرارة
عرب ٤٨

تعود الأجواء هذا الأسبوع للاستقرار من جديد. ومع قادم الأيام تتدفق رياح جافة وباردة قادمة من الشرق تعمل على زيادة ألإحساس بالبرودة خاصة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

ويتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية معتدلة إلى باردة قليلا، وفي ساعات العصر تغطي السماء سحب عالية لتغطي مساحات واسعة، وتتحول الرياح إلى الوجه الشرقي وتكون نشطة وقوية أحيانا وتسبب زيادة الشعور بالبرودة والجفاف.

وتبقى الأجواء خريفية باردة نسبيا، في يوم الإثنين، وتكون الأجواء جافة بشكل واضح مع تواجد للسحب العالية في السماء، وتكون الرياح شرقية وتكون نشطة أحيانا ومثيرة للغبار في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال وخريفية مائلة للبرودة في باقي المناطق.

في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية باردة نسبيا، وتكون الأجواء جافة بشكل واضح مع تواجد للسحب العالية في السماء في النصف الأول من النهار، وتكون الرياح شرقية وتكون نشطة أحيانا ومثيرة للغبار في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال وخريفية مائلة للبرودة في باقي المناطق.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم الأربعاء، بحيث تبقى الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيا، وتكون السماء صافية، وتكون الرياح شمالية شرقية، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال وخريفية مائلة للبرودة في باقي المناطق.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#خريف
#درجات الحرارة

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