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حالة الطقس: رياح شرقية باردة وانخفاض درجات الحرارة

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 06:16

حالة الطقس: رياح شرقية باردة وانخفاض درجات الحرارة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو صافياً وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


#حالة الطقس

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