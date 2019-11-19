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حالة الطقس: أجواء خريفية ورياح شرقية

تاريخ النشر: 19/11/2019 - 07:08

حالة الطقس: أجواء خريفية ورياح شرقية
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بحيث تبقى الأجواء خريفية باردة نسبيا، وتكون الأجواء جافة بشكل واضح مع تواجد للسحب العالية في السماء في النصف الأول من النهار.

وتكون الرياح شرقية وتكون نشطة أحيانا ومثيرة للغبار في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال وخريفية مائلة للبرودة في باقي المناطق.

كما لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم الأربعاء، بحيث تبقى الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيا، وتكون السماء صافية، وتكون الرياح شمالية شرقية، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال وخريفية مائلة للبرودة في باقي المناطق.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيا، وتغطي السماء سحب عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في يوم الجمعة، بحيث تبقى الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيا، وتتحول الرياح إلى الوجه الغربي وتكون أكثر رطوبة، وتغطي السماء سحب عالية المستوى.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال وخريفية مائلة للبرودة في باقي المناطق.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#خريف
#رياح شرقية

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