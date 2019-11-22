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حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا

تاريخ النشر: 22/11/2019 - 06:58

حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


#حالة الطقس

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