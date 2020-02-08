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حالة الطقس: بارد وماطر واستمرار المنخفض الجوي

تاريخ النشر: 08/02/2020 - 07:59

حالة الطقس: بارد وماطر واستمرار المنخفض الجوي
توضيحية
عرب ٤٨

يتعمق تأثير المنخفض الجوي اليوم، السبت، على البلاد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لذا، يستمر الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط الأمطار على كافة المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 90 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

وغدا، الأحد، تتأثر البلاد بكتلة هوائية أكثر برودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا على فترات خلال ساعات الصباح، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، وخلال ساعات الليل يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة يوم، الإثنين، لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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#حالة الطقس
#درجات الحرارة

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