حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وفرص لأمطار

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد والمناطق الشمالية تحديدا، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي جديد متوسط الفعالية، وتسود أجواء سيبيرية شديدة البرودة في ساعات الفجر والصباح الباكر مع تشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من البلاد.

وفي ساعات النهار تظهر الشمس مع طقس بارد جدا في الجبال وبارد بشكل عام في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة جدا، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية في الليل.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نهارا بوجه عام مع سماء غائمة جزئيا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

كما يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، يوم الخميس، وتسود أجواء مائلة للاعتدال نهارا في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلا في المرتفعات الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

بينما في يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء مائلة للاعتدال نهارا في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلا في المرتفعات الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.