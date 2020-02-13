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حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع ملموس في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 13/02/2020 - 07:56

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع ملموس في درجات الحرارة
حيفا، صباح اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا نهارا باردا ليلا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الليلة المقبلة، غائما جزئيا وباردا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ومن المتوقع أن يكون الجو، غدا الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويستمر الجو معتدلا نهارا باردا ليلا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا نهارا باردا نسبيا إلى بارد ليلا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد المقبل فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة إذ يصبح الجو باردا وتهطل أمطار متفرقة بين الحين والآخر على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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#حالة الطقس
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#طقس فلسطين

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