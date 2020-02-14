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حالة الطقس: غائم جزئي ومعتدل نهارا وبارد ليلا

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 07:15

حالة الطقس: غائم جزئي ومعتدل نهارا وبارد ليلا
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً جزئياُ إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث يستمر الجو معتدلا نهارا وباردا ليلاً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث يكون الجو معتدلا نهارا بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً جزئياُ إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث يصبح الجو باردا وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والأخر على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

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