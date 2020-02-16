حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الأحد، ويكون الطقس غالبا غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا.

وتتهيأ الفرصة تدريجيا لتساقط أمطار محلية متفرقة قد تكون رعدية أحيانا فوق أجزاء مختلفة من البلاد خاصة الوسطى والجنوبية منها، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا.

وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق بعض المناطق، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيا إلى غائم جزئي، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا.

وخلال ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا غائم، وباردا نسبيا إلى بارد، وتسقط أمطار متفرقة تكون رعدية غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، في يوم الخميس، ويكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد، وما بين غائما جزئيا إلى غائم.

وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، في يوم الجمعة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا.

وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.