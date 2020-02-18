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حالة الطقس: أجواء مستقرة دون تغيير على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 18/02/2020 - 06:50

حالة الطقس: أجواء مستقرة دون تغيير على درجات الحرارة
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس صافيا إلى غائم جزئي، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا.

وخلال ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

بينما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا غائم، وباردا نسبيا إلى بارد، وتسقط أمطار متفرقة تكون رعدية غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد، وما بين غائما جزئيا إلى غائم.

وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا.

وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم السبت، ويكون الطقس غالبا غائم، وباردا بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا غائم، وباردا بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنش أحيانا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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