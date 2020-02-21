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حالة الطقس: أجواء لطيفة تسبق منخفضا جويا

تاريخ النشر: 21/02/2020 - 07:09

حالة الطقس: أجواء لطيفة تسبق منخفضا جويا
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الجمعة، صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا. وخلال ساعات الليل يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً وباردا إلى شديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأحد، يستمر الجو غائماً جزئياُ إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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#حالة الطقس
#منخفض جوي

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