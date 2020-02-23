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حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 23/02/2020 - 06:53

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء باردة وتسقط أمطار متفرقة، وذلك الرغم من الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا.

وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية خفيفة ومتفرقة من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية غلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الطقس باردا جدا في ساعات الصباح الباكر.

ويكون الطقس غائما، وباردا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

بينما في يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما، وباردا بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق.

وخلال ساعات المساء والليل يتوقف تساقط الأمطار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، في يوم الأربعاء، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا.

وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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