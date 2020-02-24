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حالة الطقس: غائم جزئي دون تغيير في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 06:18

حالة الطقس: غائم جزئي دون تغيير في درجات الحرارة
عرب ٤٨

يستمر الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياُ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسقط الأمطار المتفرقة على معظم المناطق خاصة الجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وبعد غد، الأربعاء، يستمر الجو غائماً جزئياُ ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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