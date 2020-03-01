حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، اليوم الأحد، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا صافيا، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، في يوم الأربعاء، ويكون الطقس غالبا صافيا، ومعتدلا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وخلال ساعات الليل تسقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.