حالة الطقس: أجواء مستقرة وارتفاع على درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة جدا ومتقطعة في مناطق محدودة.

وفي ساعات النهار يستقر الطقس تدريجيا مع سماء غائمة جزئيا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية هادئة ومعتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة في يوم الإثنين، وتسود أجواء مستقرة وصحوة غالبا، وتكون الأجواء معتدلة عموما في النهار في المناطق السهلية والساحلية ومائلة للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة وأحوال جوية ماطرة من جديد خصوصاً في ساعات العصر والمساء والليل مع طقس بارد عموما، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة خصوصا في الجبال.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة في يوم الأربعاء، لتكون الأجواء باردة إلى باردة جدا، وتهطل الأمطار في مناطق عديدة من البلاد على فترات، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة عموما خصوصا في الجبال.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى منخفضة بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة عموماً في باقي المناطق السهلية والساحلية، ويحتمل هطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة.

في يوم الجمعة، تبقى البلاد تحت تأثيرات أحوال جوية باردة مع فرصة لزخات مطرية متفرقة في مناطق مختلفة من البلاد، وتكون الأجواء باردة بشكل ملموس خصوصا في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.