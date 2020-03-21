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حالة الطقس: أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

تاريخ النشر: 21/03/2020 - 07:13

حالة الطقس: أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة
توضيحية
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، السبت، غائماً إلى غائم جزئي وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000 متر فوق مستوى سطح البحر ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وتنبأ الراصد الجوي بأن يكون الجو يوم غد الأحد المقبل غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذر الراصد الجو اليوم، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.


#حالة الطقس
#درجة الحرارة

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