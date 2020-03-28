حالة الطقس: جو بارد وفرصة لتساقط الأمطار

توقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأ أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

فيما تتأثر البلاد، الثلاثاء المقبل، بمنخفض خماسيني، لذا يكون الجو مغبرا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، واعتبارا من ساعات المساء تتحول إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.