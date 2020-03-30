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حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 06:09

حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني، لذا يكون الجو مغبراً وغائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، واعتبارا من ساعات المساء تتحول إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.


#حالة الطقس

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