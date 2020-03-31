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حالة الطقس: أجواء خماسينية ومغبرة

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 06:49

حالة الطقس: أجواء خماسينية ومغبرة
(عرب 48)
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء مغبرة نسبيا مع رياح جنوبية شرقية في النصف الأول من النهار.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتحول إلى الرياح إلى غربية مع فرصة لزخات محلية من الأمطار.

بينما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في بقية المناطق، وتظهر في السماء سحب متفرقة.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نهارا، ثم تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال، ومعتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في يوم الجمعة، مع أجواء مستقرة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة قليلا في الجبال ومعتدلة إلى دافئة في المناطق السهلية والساحلية.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا وشديد الدفء حتى في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وحرارة قد تلامس منتصف العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية.


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