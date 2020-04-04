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حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الإثنين

تاريخ النشر: 04/04/2020 - 06:53

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الإثنين
من عكا (أرشيف - أ ب)
عرب ٤٨

يطرأ، اليوم، السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتتواجد في السماء سحب عالية خصوصًا في النصف الثاني من النهار، وتتأثر البلاد بأجواء خماسينية بحيث تزداد نسبة الغبار في الأجواء، وتكون الأجواء شديدة الدفء في معظم المناطق. وفي ساعات الليل، يزداد تأثر البلاد بالأجواء الخماسينية وترتفع مستويات الغبار تدريجيًا مع أجواء حارة نسبيًا تستمر ليلًا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية جافة مع هبات نشطة خصوصًا في الليل.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني حراري وجاف بحيث تكون الأجواء حارة نسبيًا في الجبال وحارة في باقي المناطق مع سماء غائمة كليًا، وتكون الأجواء سديمية ومغبرة في كافة المناطق، كما قد تتأثر المناطق الجنوبية بعاصفة رملية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية مع هبات نشطة، وفي ساعات المساء والليل يدخل هواء غربي أكثر برودة ورطوبة عبر البحر بحيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

في حين تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، بعد غدٍ، الإثنين، بحيث تكون الأجواء مائلة للبرودة في الجبال ومعتدلة في باقي المناطق السهلية والساحلية ودافئة في الأغوار، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيًا بوجه عام، وتكون الرياح غربية مع هبات نشطة في الجبال.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين

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