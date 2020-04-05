حالة الطقس: منخفض خماسيني والحرارة تلامس الثلاثين

تتأثر البلاد خلال الأيام القادمة بأجواء واضطرابات جوية جديدة وستشهد فروقات حرارية كبيرة، فمن منخفض خماسيني حراري جاف اليوم الأحد إلى انخفاض ملموس يوم غد الإثنين، وكذلك النصف الثاني من هذا الأسبوع.

اليوم الأحد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني حراري وجاف وتلامس الثلاثين في بعض المناطق، بحيث تكون الأجواء حارة نسبيا في الجبال وحارة في باقي المناطق مع سماء غائمة كلياً، وتكون الأجواء مغبرة في كافة المناطق.

كما قد تتأثر المناطق الجنوبية بعاصفة رملية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية مع هبات نشطة، وفي ساعات المساء والليل يدخل هواء غربي أكثر برودة ورطوبة عبر البحر بحيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء مائلة للبرودة في الجبال ومعتدلة في باقي المناطق السهلية والساحلية ودافئة في الأغوار.

وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة في الجبال.

في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع سماء غائمة جزئيا، وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام ومعتدلة في المناطق المنخفضة نهارا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بوجه عام في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، في يوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا نهارا في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة، مع استمرار تواجد السحب في السماء.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق الشمالية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا، وتكون الرياح جنوبية غربية ثم تتحول إلى شمالية غربية.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، مع فرصة محدودة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.