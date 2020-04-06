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حالة الطقس: غائم وانخفاض درجات الحرارة

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 06:25

حالة الطقس: غائم وانخفاض درجات الحرارة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


#حالة الطقس

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