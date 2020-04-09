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حالة الطقس: غائم وبارد مع انخفاض آخر على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 09/04/2020 - 06:52

حالة الطقس: غائم وبارد مع انخفاض آخر على درجات الحرارة
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن تسود أجواء باردة خلال الأيام المقبلة، تحمل معها عودة الأجواء الباردة في غير وقتها.

اليوم الخميس، تسود أجواء باردة مع انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، مع فرصة محدودة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفي يومي الجمعة والسبت من المتوقع أن توالي الحرارة الهبوط بشكل طفيف ويكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد.

وتكون الفرصة وخاصة يوم السبت سانحة لتساقط زخات من الأمطار مع أجواء شتوية وبعيدة عن الصورة النمطية الدافئة لشهر نيسان.

ومن المتوقع أن تكون الحرارة يوم الجمعة دون المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من ثمانية درجات مئوية. وتبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية مع ساعات الصباح.

وتتراوح الحرارة يوم الجمعة في القدس وكافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة من البلاد بين 11-14 مئوية فقط لا غير مع جو بارد فوق العادة.

ومن المتوقع أن يتواصل هطول الأمطار على فترات يوم السبت مع جو بارد بشكل كبير خاصة في المناطق الجبلية. ويستقر الجو بشكل كامل يوم الأحد وتبدأ الحرارة بالارتفاع التدريجي.


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