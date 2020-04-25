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حالة الطقس: انخفاض كبير في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 06:59

حالة الطقس: انخفاض كبير في درجات الحرارة
(عرب ٤٨)
عرب ٤٨

يطرأ انخفاض كبير وحاد على درجات الحرارة، اليوم، السّبت، مع تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيًا وامتداد لمنخفض جوي، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية ومتفرقة من الأمطار في العديد من المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبيًا بوجه عام، وتكون الرياح غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال أحيانًا.

وغدًا، الأحد، تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهر يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع طقس مستقر، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للبرودة في معظم المناطق نهارًا وباردة نسبيًا في الجبال، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق، وتكون الرياح غربية نهارًا، ثم تصبح متقلبة ليلًا.

وبعد غدٍ، الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في الجبال نهارًا، ومعتدلة في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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