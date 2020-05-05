حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتتكاثر السحب في السماء خلال ساعات النهار، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح.

كما تسنح الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا تتحول إلى جنوبية غربية في المساء والليل مع هبات نشطة خصوصاً في الجبال.

كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في يوم الأربعاء، نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا مرافقة لمنخفض جوي.

وتكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات النهار وتتهيأ الفرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل واضح مع هطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة، مع هبات قوية في الجبال.

بينما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء مستقرة، وفي ساعات الصباح يكون الطقس باردا، وخلال ساعات النهار تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة في الجبال.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع طقس مستقر وصحو غالبا، وفي ساعات الصباح يكون الطقس باردا نسبيا.

وخلال ساعات النهار تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة في الجبال، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة.

وتسود أجواء باردة نسبيا خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية مع بعض الهبات النشطة في الجبال.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخلال ساعات النهار تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة في الجبال.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبيا خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية تكوون نشطة أحيانا.