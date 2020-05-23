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حالة الطقس: درجات حرارة معتدلة وتوقعات بسقوط أمطار في أول أيام العيد

تاريخ النشر: 23/05/2020 - 06:40

حالة الطقس: درجات حرارة معتدلة وتوقعات بسقوط أمطار في أول أيام العيد
عرب 48
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم السبت معتدلا في معظم المناطق نهارا، وفي ساعات الليل يكون باردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم الاثنين فيكون الطقس غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#حالة الطقس
#درجات الحرارة

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