ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يطرأ، اليوم، السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بنحو 3 درجات، وتكون الأجواء مائلة للبرودة نهارًا وباردة نسبيًا ليلًا خصوصًا في الجبال، وتظهر في السماء سحب متفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول ليلًا إلى شمالية غربية لطيفة ومنعشة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، ويبقى الجو ربيعيا لطيفا نهارا. وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح والمساء خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية.

والإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء ربيعية دافئة ومعتدلة نهارًا في الجبال وحارة نسبيًا في بقية المناطق مع سماء صافية، وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة قليلًا في الجبال ومعتدلة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.