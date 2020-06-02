حالة الطقس: حار نهارا وبارد ليلا

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، خلال ساعات الصباح حتى الظهيرة، وفي ساعات العصر والمساء تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا.

لذلك يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات المساء والليل مع تشكل للسحب المتفرقة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية صباحا، وفي ساعات المساء والليل تكون ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا خصوصا في الجبال.

وفي يوم الأربعاء، تسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح، وخلال ساعات النهار تسود أجواء لطيفة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال ودافئة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً خصوصاً في الجبال.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصل إلى منتصف العشرينيات في الجبال ونهايتها في المناطق المنخفضة.

وتسود أجواء صحوة ودافئة إلى حارة نسبيا بشكل عام نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة خصوصا في الجبال ولطيفة في السواحل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية معتدلة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.