حالة الطقس: استمرار انخفاض درجات الحرارة

يطرأ، اليوم، الإثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الصيفية العامة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق. وفي ساعات الليل، تسودُ أجواء معتدلة نسبيًا، في حين تسود أجواء دافئة في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا بوجه عام نهارًا في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة خصوصًا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانًا.

وبعد غدٍ، الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء خصوصًا في الصباح، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا بوجه عام نهارًا في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة خصوصًا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارًا، وتتحول إلى جنوبية في ساعات الليل.