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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 08/08/2020 - 07:00

حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
يافا (بيكسابي)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم، السّبت، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء خصوص إلى في الصباح، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا بوجه عام نهارًا في معظم المناطق مع أجواء أكثر اعتدالًا في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصًا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وغدًا، الأحد، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا بوجه عام نهارًا في معظم المناطق مع أجواء أكثر اعتدالًا في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصًا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانًا خصوصًا فوق الجبال.

وبعد غدٍ، الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتظهر في السماء سحب متفرقة، وتسود أجواء صيفية معتدلة في الجبال وحارة نسبيًا بوجه عام نهارًا في بقية المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة بوجه عام ومنعشة خصوصًا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانًا خصوصًا فوق الجبال.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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