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حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة واحتمال هطول أمطار خفيفة

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 06:23

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة واحتمال هطول أمطار خفيفة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتظهر في السماء سحب متفرقة مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة من الأمطار تتركز بشكل رئيسي في المناطق الساحلية صباحا.

وتسود أجواء صيفية معتدلة بشكل عام نهارا في المناطق المنخفضة في فترتي الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال.

وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا خصوصاً فوق الجبال.

في يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تظهر في السماء كميات من السحب المتفرقة مع طقس معتدل.

وخلال ساعات الظهر والعصر تسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المنطقة المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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