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حالة الطقس: أجواء حارة رغم تراجع موجة الحر

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 06:23

حالة الطقس: أجواء حارة رغم تراجع موجة الحر
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، لتصبح الحرارة حول معدلاتها السنوية.

وتسود أجواء حارة بشكل عام في المناطق الساحلية والمنخفضة وبشكل أقل في الجبال.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، وتسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

ويسود طقس معتدل نسبيا مع هواء منعش في المناطق الجبلية العالية مع تدفق لسحب متفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مجددا، وتسود أجواء حارة بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وبشكل أقل في الجبال.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

ويتجه الطقس إلى الاعتدال نسبيا في المناطق الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضا مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة وتسود أجواء حارة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية وتواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها بنحو 5-6 درجات.

وتسود أجواء حارة إلى حارة جداً بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضا مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة وتسود أجواء حارة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية وتواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 3-5 درجات.

وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضا مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة وتسود أجواء حارة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية وتواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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