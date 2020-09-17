حالة الطقس: أجواء جافة وشديدة الحرارة حتى الأحد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 3-5 درجات.

وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضا مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة وتسود أجواء حارة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية وتواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضا مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة نسبيا وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتعتدل الأجواء نسبيا في المناطق الجبلية العالية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة نسبيا إلى حارة في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتعتدل الأجواء نسبيا في المناطق الجبلية العالية. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية مع هبات نشطة خصوصا فوق الجبال.

يوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء حارة بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة نسبيا إلى حارة في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتعتدل الأجواء نسبيا في المناطق الجبلية العالية مع تواجد للسحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية مع هبات نشطة خصوصاً فوق الجبال.