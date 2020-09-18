  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: استمرار موجة الحر

تاريخ النشر: 18/09/2020 - 07:03

حالة الطقس: استمرار موجة الحر
من وادي القلط (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تستمر اليوم، الجمعة، الأجواء الحارة في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، السبت، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية و شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الاحد، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية و حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حالة الطقس

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيلان من أم الفحم والناصرة في جريمة إطلاق نار
قتيلان من أم الفحم والناصرة في جريمة إطلاق نار

2020-09-18

أم الفحم: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أم الفحم: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-09-18

خلافات حادّة على تشديد الإغلاق العام؛ ونتنياهو "لا مفرّ منه"
خلافات حادّة على تشديد الإغلاق العام؛ ونتنياهو "لا مفرّ منه"

2020-09-17

الأكثر قراءة

جريمة قتل فادية قديس: السجن 25 عامًا للابنة وصديقها

جريمة قتل فادية قديس: السجن 25 عامًا للابنة وصديقها

2020-09-17
فريدمان يهاجم القيادة الفلسطينيّة.. و

فريدمان يهاجم القيادة الفلسطينيّة.. و"يسرائيل هيوم" تعدّل حديثه عن دحلان

2020-09-17
اعتقال مقدسية بادعاء التجسس لصالح

اعتقال مقدسية بادعاء التجسس لصالح "فيلق القدس" وحزب الله

2020-09-17
المحظور والمسموح خلال فترة الإغلاق الشامل

المحظور والمسموح خلال فترة الإغلاق الشامل

2020-09-17
لجنة التعليم بالكنيست تقرر فتح الروضات والابتدائيات الأربعاء المقبل

لجنة التعليم بالكنيست تقرر فتح الروضات والابتدائيات الأربعاء المقبل

2020-09-17