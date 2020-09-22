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حالة الطقس: انخفاض متتال على درجات الحرارة حتى الجمعة

تاريخ النشر: 22/09/2020 - 06:19

حالة الطقس: انخفاض متتال على درجات الحرارة حتى الجمعة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تحوم حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة صباحا.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام خصوصا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتسود أجواء معتدلة ومنعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء غائمة في الجبال صباحا، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتسود أجواء معتدلة ومنعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بقليل.

وفي ساعات الصباح تسود أجواء معتدلة عموماً ومنعشة في الجبال، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة وتسود أجواء معتدلة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية.

وتسود أجواء منعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية نهارا، وتتحول الى جنوبية غربية بعد منتصف الليل.

ويوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بحوالي درجتين.

وفي ساعات الصباح تسود أجواء معتدلة عموما ومنعشة في الجبال مع سماء غائمة جزئيا إلى غائمة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة وتسود أجواء معتدلة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية.

وتسود أجواء منعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة، مع فرصة لهطول رذاذ. وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حالة الطقس
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