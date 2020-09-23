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حالة الطقس: أجواء معتدلة والحرارة تواصل الانخفاض

تاريخ النشر: 23/09/2020 - 06:23

حالة الطقس: أجواء معتدلة والحرارة تواصل الانخفاض
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء معتدلة بشكل عام وغائمة في الجبال صباحا، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتسود أجواء معتدلة ومنعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بقليل.

وفي ساعات الصباح تسود أجواء معتدلة عموماً ومنعشة في الجبال، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة وتسود أجواء معتدلة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية.

وتسود أجواء منعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية نهارا، وتتحول الى جنوبية غربية بعد منتصف الليل.

ويوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بحوالي درجتين.

وفي ساعات الصباح تسود أجواء معتدلة عموما ومنعشة في الجبال مع سماء غائمة جزئيا إلى غائمة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة وتسود أجواء معتدلة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية.

وتسود أجواء منعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة، مع فرصة لهطول رذاذ. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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