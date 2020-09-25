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حالة الطقس: درجات الحرارة دون معدلها السنوي

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 07:06

حالة الطقس: درجات الحرارة دون معدلها السنوي
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأحد، يبدأ تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة على البلاد ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً الى شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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