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حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 07:03

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تنخفض، اليوم، السّبت، درجات الحرارة، وتسود في ساعات الصّباح أجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة عمومًا ومائلة للبرودة في الجبال خصوصًا، مع فرصة لهطول رذاذ أو أمطار خفيفة تتركز في السواحل. وخلال ساعات النّهار، تسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيًا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة وتميل إلى الاعتدال في الجبال، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة وتسود أجواء معتدلة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، في حين تسود أجواء منعشة ومائلة للبرودة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بينما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، وفي ساعات الصباح تسود أجواء معتدلة في الجبال، وخلال ساعات النّهار تسود أجواء حارة في المناطق الساحلية والمنخفضة بشكل عام، وأجواء حارة نسبيًا في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة نسبيًا في السواحل والسهل الساحلي، وأجواء مائلة إلى الاعتدال في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية نهارًا ثم تتحول إلى شمالية شرقية ليلًا، مع هبات نشطة أحيانًا.

وبعد غدٍ، الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4-6 درجات، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل ملموس في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء حارة في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء حارة نسبيًا في السواحل والسهل الساحلي مع ارتفاع نسب الرطوبة، وأجواء دافئة في الجبال وتميل إلى الاعتدال نسبيًا في القمم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية نهارًا ثم تتحول إلى شمالية ليلًا، مع هبات نشطة أحيانًا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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