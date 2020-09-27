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حالة الطقس: أجواء خريفية وموجة حر تضرب البلاد

تاريخ النشر: 27/09/2020 - 06:23

حالة الطقس: أجواء خريفية وموجة حر تضرب البلاد
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تسود أجواء خريفية فيما يطرأ ارتفاع متدرج على درجات الحرارة خلال أيام الأسبوع الجاري، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4-6 درجات، بحيث تتعرض البلاد إلى موجة حر.

اليوم الأحد، يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء معتدلة في الجبال، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل واضح في المناطق السهلية المنخفضة والأغوار بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا كذلك في بقية المناطق بما فيها الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة نسبيا إلى حارة في السواحل والسهل الساحلي، وأجواء مائلة الى الاعتدال في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية الى شمالية شرقية، مع هبات نشطة أحيانا.

بينما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4-6 درجات، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل ملموس في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء حارة كذلك في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء حارة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي مع ارتفاع نسب الرطوبة، وأجواء دافئة في الجبال وتميل إلى الاعتدال نسبيا في القمم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا ثم تتحول إلى شمالية شرقية ليلا، مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 4-6 درجات، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل ملموس في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء حارة كذلك في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء حارة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي مع ارتفاع نسب الرطوبة، وأجواء دافئة في الجبال وتميل إلى الاعتدال نسبيا في القمم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا ثم تتحول إلى شمالية ليلاً، مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الأربعاء تنكسر حدة الأجواء الحارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء حارة نسبياً في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في السواحل والسهل الساحلي مع ارتفاع نسب الرطوبة، وأجواء تميل إلى الاعتدال في المناطق العالية وقمم الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام، مع هبات نشطة أحيانا.

بينما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبياً في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء صيفية معتدلة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في جميع المناطق وتسود أجواء معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي مع ارتفاع نسب الرطوبة، وأجواء منعشة وتميل إلى البرودة قليلا في المناطق العالية وقمم الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام، مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء صيفية معتدلة في الجبال خصوصا في الظل وتميل إلى الحرارة منتصف النهار.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في جميع المناطق وتسود أجواء معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي مع ارتفاع نسب الرطوبة، في حين تسود أجواء منعشة وتميل إلى البرودة قليلا في المناطق العالية وقمم الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام، مع هبات نشطة أحيانا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#موجة حر

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