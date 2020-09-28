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حالة الطقس: استمرار موجة الحر

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 06:10

حالة الطقس: استمرار موجة الحر
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يزداد اليوم، الإثنين، تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الثلاثاء، يستمر تأثير الكتلة شديدة الحرارة على البلاد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يتراجع تأثير الكتلة الحارة على البلاد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا نسبيا في معظم المناطق وحار في الأغوار، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .,

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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