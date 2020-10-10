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حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 10/10/2020 - 06:48

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة
من أحد شواطئ البلاد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

يكون الجو، اليوم، السبت، حارًّا في المناطق الجبلية إلى حارّ جدا في بقية المناطق، وتنخفض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ليلا، يكون الجو باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا، الأحد، تنخفض درجات الحرارة مرّة أخرى، ويكون الجو حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غدٍ، الإثنين، يكون الجو حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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